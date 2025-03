LPI-J: Lobenswertes Ergebnis

Weimar (ots) - Am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger der Polizei, dass in der Hummelstraße ein Stolperstein mit grau-blauer Sprühfarbe verunstaltet wurde. Die sofort eingeleitete Überprüfung durch Polizeibeamte ergab, dass auch in der Schillerstraße, Teichgasse und Marienstraße weitere Stolpersteine auf gleiche Weise beschädigt ...

mehr