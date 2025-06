Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim: Zeugen und Geschädigte nach möglichem versuchtem Raubdelikt gesucht

Oftersheim (ots)

Das Polizerevier Schwetzingen sucht Zeugen und eine Geschädigte nach einem möglichen versuchten Raubdelikt am frühen Sonntagmorgen gegen 04:50 Uhr in der Lessingstraße in Oftersheim. Ein Zeuge beobachtete, wie ein junger Mann am Kreisverkehr an genannter Örtlichkeit versuchte, einer Frau die Handtasche zu entreißen. Der Täter ließ erst von der Dame ab, als ein Zeuge auf ihn zuging, und lief zunächst weiter in die Ludwig-Ehrhard-Straße. Dort stieg er in einen unverschlossen abgestellten PKW. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Polizei konnten den 25-Jährigen in unmittelbarer Nähe festnehmen. Er soll zuvor mutmaßlich auch Gegenstände aus anderen PKW entwendet haben. Die ermittelnden Polizeibeamten suchen nun vordringlich die mögliche Geschädigte des Gerangels um die Handtasche, die beim Eintreffen der Einsatzkräfte leider nicht mehr vor Ort war. Auch weitere Zeugen oder Geschädigte, aus deren PKW etwas entwendet wurde, können sich unter Tel: 06202 2880 beim Polizerevier Schwetzingen melden.

