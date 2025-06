Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Polizeieinsatz aufgrund Versammlungen und Veranstaltung in geschlossenen Räumen - Polizei zieht Bilanz

Duisburg (ots)

Am Sonntag (15. Juni) fanden in Rheinhausen drei angemeldete Versammlungen statt. Ein Aufzug führte vom Hochemmericher Markt bis zur Beethovenstraße. Zudem hielt eine politische Partei in den geschlossenen Räumen der Rheinhausen-Halle eine Veranstaltung ab. Aufgrund dieser Ereignisse war die Polizei Duisburg mit zahlreichen Kräften, darunter auch die Bereitschaftspolizei, im Einsatz.

Zur Absicherung sperrten die Einsatzkräfte die Beethovenstraße zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und der Händelstraße. Außerdem kam es im Rahmen des Aufzugs zu Verkehrsbeeinträchtigungen der Krefelder Straße sowie weiteren Abschnitte der Beethovenstraße.

An den Versammlungen nahmen insgesamt etwa 500 Personen teil. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen einen Teilnehmer ein, der während des Aufzugs einen Rauchtopf zündete. Zudem verstießen vier Personen gegen das Vermummungsverbot; zwei von ihnen konnten bereits identifiziert werden und müssen sich nun ebenfalls strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen gegen die noch unbekannten Tatverdächtigen dauern derzeit an.

Bereits in den frühen Sonntagmorgenstunden (15. Juni, 05:48 Uhr) sicherten Experten der Kriminalpolizei Spuren an der Rheinhausen-Halle, da bislang Unbekannte Graffiti mit politischen Parolen an die Außenfassade der Veranstaltungshalle sprühten. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen hierzu bereits aufgenommen.

Darüber hinaus verliefen die Versammlungen ohne weitere besondere Vorkommnisse.

