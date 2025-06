POL-DU: Bergheim: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Duisburg (ots) - Am Mittwochnachmittag (11. Juni, 15:05 Uhr) fuhr ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer auf der Königstraße einen 3-jährigen Jungen an und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Junge war mit seiner Mutter in der Altstadt unterwegs und lief in Richtung eines Brunnens, als der Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs den Jungen erfasste und dieser zu ...

