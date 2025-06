Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Unfallflucht nach Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Kleinkind

Duisburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (11. Juni, 15:05 Uhr) fuhr ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer auf der Königstraße einen 3-jährigen Jungen an und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Junge war mit seiner Mutter in der Altstadt unterwegs und lief in Richtung eines Brunnens, als der Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs den Jungen erfasste und dieser zu Boden fiel. Die Mutter verständigte die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den leicht Verletzten in ein Krankenhaus.

Der Flüchtige soll zwischen 19 und 25 Jahre alt sein und eine Körpergröße von etwa 1,75 bis 1,80 Metern haben. Er soll eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt getragen haben. Sein Haar soll dunkel und lockig gewesen sein.

Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall und dem Flüchtigen machen können. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell