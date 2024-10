Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Aktionstag Schichtwechsel - das Hauptzollamt Bremen war dabei

Menschen mit und ohne Behinderung tauschen ihren Arbeitsplatz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bremen (ots)

Am 10. Oktober fand der bundesweite Aktionstag "Schichtwechsel" statt. Hierbei tauschen Menschen mit und ohne Behinderung in ganz Deutschland für einen Tag ihren Arbeitsplatz und lernen durch diesen Perspektivwechsel die jeweils andere Arbeitswelt kennen.

Beschäftigte des Hauptzollamts Bremen hatten gestern eine "Schicht" beim Martinshof übernommen und aktiv an der Abfüllung und Verpackung von Tee für ein renommiertes Bremer Unternehmen mitgearbeitet. Im Gegenzug sind Beschäftigte des Martinshofs heute im Hauptzollamt Bremen und schauen sich vor Ort die vielfältigen Aufgaben des Zolls an. Höhepunkt des Tages ist die Hundevorführung mit Zollhündin "Yette".

Das Thema Inklusion hat für den Zoll einen hohen Stellenwert. Die Beschäftigung und Unterstützung von Menschen mit einer Behinderung sind dabei von zentraler Bedeutung. So liegt die Beschäftigungsquote von schwerbehinderten und ihnen gleich gestellten Menschen in der Zollverwaltung bundesweit bei rund 8 Prozent und damit sogar über der gesetzlichen Vorgabe.

"Die Arbeit und die Produkte des Martinshofs gehören zur Hansestadt und haben in Bremen einen hohen Stellenwert. Beeindruckend war jedoch zu sehen, mit welcher Kompetenz und Hingabe in den Werkstätten gearbeitet wird", so der Pressesprecher des Hauptzollamts Bremen, Volker von Maurich, der selbst am Schichtwechsel teilgenommen hat.

Zusatzinformation:

Der Zoll ist immer auf der Suche nach motivierten Bewerber*innen (m/w/d) für den gehobenen bzw. den mittleren Dienst, die Engagement und Teamfähigkeit für den großen Einsatzbereich des Zolls mitbringen. Auch schwerbehinderte oder gleichgestellte Menschen können beim Zoll Karriere machen. Denn die Arbeitsplätze der Zollverwaltung sind prinzipiell auch für Menschen mit Handicap geeignet.

Die Hauptzollämter nehmen noch bis zum 15. Oktober 2024 Bewerbungen für eine Ausbildung oder ein duales Studium (Ausbildungs-/Studienbeginn 1. September 2025) entgegen.

Weitere Hinweise zu Beruf und Karriere in der Zollverwaltung unter www.zoll-karriere.de oder auf den Social Media Kanälen des Zolls.

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell