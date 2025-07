Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall mit hochmotorisiertem Wagen in Solingen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (02.07.2025, 21:40 Uhr) kam es in Solingen zu einem Unfall mit einem PS-starken Fahrzeug. Ein 19-Jähriger war mit seinem BMW Z4 auf der Schlagbaumer Straße in Richtung Focherstraße unterwegs. Als er sein Fahrzeug beschleunigte, geriet es ins Schleudern. In der Folge fuhr er in den Gegenverkehr und prallte mit dem entgegenkommenden Chevrolet Spark eines 24-Jährigen zusammen. Dabei erlitten der Chevrolet-Fahrer und seine 23-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 28.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

