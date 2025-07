POL-OH: Datumskorrektur 2: 38-jähriger Georg F. vermisst - Polizei bittet um Mithilfe (Foto siehe Ursprungsmeldung)

Vogelsbergkreis (ots) - Grebenhain. Seit Dienstag (01.06.) wird der 38-jährige Georg F. aus Grebenhain vermisste. Er befindet sich mutmaßlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Zuletzt wurde er gegen 2 Uhr in Nieder-Moos gesehen. Georg F. ist wahrscheinlich mit einem Mazda 6 in silber-grau mit den amtlichen ...

