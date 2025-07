Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Update 2: Zwei Leichen aufgefunden - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft, Obduktionsergebnis

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Wildeck. Am Montag (30.06.), gegen 12.30 Uhr, wurden bei polizeilichen Suchmaßnahmen zwei leblose Personen in einem Waldgebiet bei Richelsdorf aufgefunden - wir berichteten.

Mittlerweile haben die Staatsanwaltschaft Fulda und die Kriminalpolizei Bad Hersfeld umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt - unter anderem eine mehrtägige Spurensuche und -sicherung am Fundort, Wohnungsdurchsuchungen, Sicherstellung von Beweismitteln, Zeugenbefragungen und Vernehmungen.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

In der Folge kam es bereits am Montagabend (30.06.) zur Festnahme eines 50-jährigen Tatverdächtigen. Dieser wurde am Folgetag der Haftrichterin am Amtsgericht Bad Hersfeld vorgeführt, welche antragsgemäß Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes erließ. Der Mann wurde im Anschluss in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt.

Obduktionsergebnis

Die Obduktion des männlichen und des weiblichen Leichnams fand am gestrigen Dienstagnachmittag (01.07.) statt. Nach dem Ergebnis der Obduktion ist in beiden Fällen von einer nicht natürlichen Todesursache auszugehen. Zur Tötungsart sowie den genauen Todesumständen können aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht werden.

Die abschließende Klärung der Identität der Personen steht noch aus. Sobald das Ergebnis vorliegt, wird nachberichtet.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zu den genauen Hintergründen und Umständen dauern auch weiterhin an.

Weitere Auskünfte behält sich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Fulda vor.

Anne Gerstner,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, Tel. 0661 / 924-2732

Patrick Bug,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, Tel. 0661 / 105-1099

