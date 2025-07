Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Flugunfall Poppenhausen

Verkehrsunfälle Gersfeld und Eiterfeld mit Personenschäden

Fulda (ots)

Flugunfall mit Gleitschirmflieger

Poppenhausen. Am Dienstag, (01.07.), gegen 18:35 Uhr kam es im Nahbereich des Gleitschirmfliegerlandeplatzes Heckenhöfchen in Poppenhausen (Wasserkuppe) zu einem Unfall mit einem Gleitschirmflieger. Die 31-jährige Gleitschirmfliegerin befand sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Landeanflug zum Gleitschirmfliegerlandeplatz Heckenhöfchen. Hierbei nutzte sie die Thermik, geriet aber beim Anflug zu nahe an die dortigen Baumwipfel und blieb in einem Baum hängen. Die Gleitschirmfliegerin rief im weiteren Verlauf selbstständig einen Bekannten an, der wiederum den Notruf informierte. Durch die Bergwacht konnte die Gleitschirmfliegerin letztendlich aus dem ca. 18 Meter Baum befreit werden. Sie erlitt keinerlei Verletzungen. Neben der Polizeistation Hilders waren die Bergwacht, die Feuerwehren aus Gersfeld, Mosbach und Schachen, ein RTW, sowie ein NAW vor Ort eingesetzt.

Gersfeld. Am Montag, (30.06.), gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf den Verbindungsweg zwischen Rodenbach und Gersfeld ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Eine 16-jährige Fahrradfahrerin befuhr mit ihrem Mountainbike den Verbindungsweg zwischen Rodenbach und Gersfeld. An einer abschüssigen Stelle verlor die Fahrradfahrerin die Kontrolle über ihr Fahrrad, fuhr in den rechtsgelegenen Graben und kam zu Fall. Durch den Sturz erlitt die Fahrradfahrerin leichte Verletzungen und wurde vorsichtshalber durch einen Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand Totalschaden von 250 Euro. An der Unfallörtlichkeit waren neben 2 Streifen der Polizeistation Hilders noch ein Rettungswagen und der Rettungshubschrauber eingesetzt.

Verkehrsunfall an der L3380 Eiterfeld / Uffhausen - Frau verletzt

Eiterfeld. Am frühen Dienstagmorgen, gegen 6:05 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der Landstraße 3380 und der Kreisstraße 158 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 20-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr mit seinem VW die K158 aus Unterweisenborn kommend, in Richtung Soisdorf. Aufgrund unbekannter Ursache, übersah er im Kreuzungsbereich der K158 und der L3380 den Peugeot einer 47-jährigen Fahrerin aus Buttlar, welche die L3380 in Richtung Ufhausen befuhr, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt, wobei die 47-Jährige mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wölf und Uffhausen waren mit 10 Einsatzkräften vor Ort und kümmerten sich um ausgetretene Betriebsstoffe. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 16.000 Euro.

