POL-OH: Polizeieinsatz im Fliedener Ortsteil Döngesmühle

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Wildeck. Am Montag (30.06.), gegen 12.30 Uhr, wurden bei polizeilichen Suchmaßnahmen zwei leblose Personen in einem Waldgebiet bei Richelsdorf aufgefunden - wir berichteten. Die Staatsanwaltschaft in Fulda und die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld haben inzwischen die entsprechenden ...

mehr