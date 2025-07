Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbörse gestohlen - Farbschmierereien

Fulda (ots)

Geldbörse gestohlen

Fulda. Im Parkplatzbereich eines Einkaufzentrums im Kothenbachweg stahlen Unbekannte am Montag (30.06.), gegen 14 Uhr, eine Geldbörse aus einer Einkaufstasche. Diese hing an einem E-Scooter, der auf einem entsprechenden Abstellplatz stand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmierereien

Fulda. In der Heinrichstraße beschmierten Unbekannte zwischen Freitagabend (27.06.) und Montagmittag (30.06.) die Stirnseite eines Schulgebäudes mit Farbe. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell