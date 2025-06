Hersfeld-Rotenburg (ots) - Bargeld in Zug gestohlen Bebra. Am Freitagabend (27.06.) fuhr eine 80-jährige Frau mit dem Regionalzug RE 5 von Frankfurt am Main nach Bad Hersfeld. Beim Aussteigen vergaß sie im Zug ihren Rucksack, der später durch Zeugen am Bahnhof in Bebra aufgefunden wurde. Vermutlich wurde der Rucksack durch Unbekannte nach dem Ausstieg der Frau in Bad Hersfeld an sich genommen und in Bebra weggeworfen. ...

