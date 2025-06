Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bargeld in Zug gestohlen - Pkw-Brand

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bargeld in Zug gestohlen

Bebra. Am Freitagabend (27.06.) fuhr eine 80-jährige Frau mit dem Regionalzug RE 5 von Frankfurt am Main nach Bad Hersfeld. Beim Aussteigen vergaß sie im Zug ihren Rucksack, der später durch Zeugen am Bahnhof in Bebra aufgefunden wurde. Vermutlich wurde der Rucksack durch Unbekannte nach dem Ausstieg der Frau in Bad Hersfeld an sich genommen und in Bebra weggeworfen. Aus der darin befindlichen Geldbörse wurden mehrere hundert Euro entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Brand

Nentershausen. In der Nacht zu Montag (30.06.), gegen 3 Uhr, kam es auf einem Feldweg zwischen Iba und Bauhaus zu einem Fahrzeugbrand. Die Feuerwehr konnte den 4-er BMW zeitnah löschen. Wer das Fahrzeug am Brandort abgestellt hat und wie es zum Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell