Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Motorradunfall

Fulda. Der 37-jährige Fahrer eines Motorrades befuhr am Sonntagabend (29.06.), gegen 21:10 Uhr, die L 3378 aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Michelsrombach. In einer Kurve kam dieser nach derzeitigen Erkenntnissen in Folge eines Ausweichmanövers wegen eines Wildtieres nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort aufgestellten hölzernen Unfallkreuz. Anschließend kippte das Kraftrad zur Seite um und der Fahrer stürzte zu Boden. Der 37-Jährige wurde verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von rund 250 Euro.

HEF

Verkehrsunfallflucht

Neuenstein-Raboldshausen. Ein blauer Skoda-Kombi wurde am Samstag (28.06.), gegen 23.30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Hersfelder Straße abgestellt. Als der Fahrer am Sonntag (29.06.), gegen 08.45 Uhr, zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung (Eindellung am Kotflügel oberhalb des linken hinteren Reifens) fest. Schaden ca. 250 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06621-932-0 od. www.onlinewache.hessen.de .

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach. Am Donnerstag (26.06.), gegen 18:15 Uhr, befuhr eine 56-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Daimler AMG die Landesstraße von Willofs herkommend in Richtung Lauterbach. Plötzlich verlor sie aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall blieb die Pkw-Fahrerin unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden von 25.000 EUR.

Zusammenstoß

Lauterbach. Am Samstag (28.06.), gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer mit seinem Motorrad der Marke BMW die Straße "An der Münz" in Richtung Lindenstraße. Im Kreuzungsbereich der Straßen "An der Münz" / Moselstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 32-jährigen Pkw-Fahrers, welcher die Moselstraße befuhr. Bei dem Unfall verletze sich der Motorradfahrer schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von 6.200 EUR.

Gegen Baum gestoßen

Nieder-Moos. Am Sonntag (29.06.), gegen 5 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi die Kreisstraße von Ober-Moos herkommend und wollte nach rechts auf die Landstraße in Richtung Freiensteinau einbiegen. Im Einmündungsbereich zur Landesstraße fuhr er jedoch mit seinem Wagen geradeaus und prallte gegen einen dort befindlichen Baum. Bei dem Unfall verletzte sich der Pkw-Fahrer leicht. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Es entstand Sachschaden von circa 20.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell