Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Mehrere Autos beschädigt

Knesebeck (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Pfingstmontag in Knesebeck mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Zu den eingeleiteten Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen. Vier Fahrzeuge standen in der Straße "Am Kampe", zwei in der Wittinger Straße, auf Höhe der Hausnummer 12, zwei auf dem Parkplatz am Schützenhaus und eines gegenüber der Feuerwehr. An den Fahrzeugen - sechs Volkswagen, ein Skoda, ein Seat und ein Wohnwagen - wurden jeweils ein oder zwei Reifen beschädigt, sodass die Luft entwich. An einem Auto wurde zusätzlich die Motorhaube zerkratzt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntagnachmittag, 16:00 Uhr, und bis Montagmorgen, 08:00 Uhr. Die Polizei Wittingen leitete in allen Fällen ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Zu den Ermittlungen werden Zeugen gesucht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Personengruppen werden unter der Telefonnummer 05831 25200 entgegengenommen.

