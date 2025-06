POL-GF: Zeugensuche nach Einbruch

Gifhorn (ots) - Bei der Polizei Gifhorn wurde am gestrigen Dienstagnachmittag ein Unfall angezeigt. Ein 77-Jähriger war gegen 15:45 Uhr zu Fuß in der Fußgängerzone in Gifhorn unterwegs. In Höhe des dortigen Telekom-Shops wurde er von einem fahrenden E-Scooter erfasst. Dadurch erlitt der Mann erhebliche Schmerzen in der Schulter. Zu dem Zusammenstoß kam es so plötzlich, dass der Mann die verantwortliche Person auf ...

mehr