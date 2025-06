Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: E-Scooter fährt Fußgänger an - Zeugin gesucht

Gifhorn (ots)

Bei der Polizei Gifhorn wurde am gestrigen Dienstagnachmittag ein Unfall angezeigt. Ein 77-Jähriger war gegen 15:45 Uhr zu Fuß in der Fußgängerzone in Gifhorn unterwegs. In Höhe des dortigen Telekom-Shops wurde er von einem fahrenden E-Scooter erfasst. Dadurch erlitt der Mann erhebliche Schmerzen in der Schulter. Zu dem Zusammenstoß kam es so plötzlich, dass der Mann die verantwortliche Person auf dem E-Scooter nicht erkennen oder beschreiben konnte. Die Person auf dem E-Scooter entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Der 77-Jährige gab jedoch an, dass es eine weibliche Zeugin geben soll, die den Unfall gesehen habe. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen sucht die Polizei Gifhorn diese Zeugin sowie weitere Personen, die Angaben zum flüchtigen E-Scooter machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell