Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungen nach Polizeieinsatz

Gifhorn (ots)

Am Nachmittag des gestrigen Sonntags kam es in Gifhorn zu einem öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatz. Zeugen hatten gegen 16:00 Uhr den Polizeinotruf gewählt und von einer verletzten Person am Calberlaher Damm in Gifhorn berichtet. Daraufhin fuhren mehrere Beamte der Polizei Gifhorn den Einsatzort an der dortigen Sparkassenfiliale an. Dort konnten jedoch zunächst keine Personen angetroffen werden. Im Nahbereich, auf Höhe der Total-Tankstelle, machte schließlich eine männliche Person auf sich aufmerksam. Diese war augenscheinlich in Begleitung einer weiteren männlichen Person. Die Beamten erkannten bei diesem Mann Blutflecken an der Oberbekleidung, sowie eine einzelne Wunde am Oberkörper. Der 59-Jährige machte zudem einen leicht benommenen Eindruck. Es wurde ein Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug angefordert, und der 59-Jährige wurde damit ins Klinikum verbracht. Nach derzeitigem Stand war seine Verletzung nicht lebensgefährlich.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme erhielten die Beamten Hinweise auf eine Tatverdächtige. Diese sollte sich noch in einem nahen Restaurant aufhalten. Die 52-Jährige konnte im dortigen Außenbereich festgestellt werden und wurde zunächst zur Polizeidienststelle in der Hindenburgstraße verbracht.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll es zwischen der 52-Jährigen und dem ihr bekannten 59-Jährigen zu einem verbalen Streit gekommen sein. In diesem soll die Tatverdächtige den 59-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn durch. Die Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell