Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Kondolenzmitteilung der Polizei Gifhorn zum Tod von Landrat Tobias Heilmann

Gifhorn (ots)

Mit Betroffenheit, Bestürzung und Trauer hat die Polizei Gifhorn die Nachricht vom unerwarteten Tod des Landrats Tobias Heilmann aufgenommen. Die gute und konstruktive Zusammenarbeit zwischen der Polizei und dem Landkreis war und ist unter anderem ihm zu verdanken: "Durch seine nicht nur den Themen, sondern ebenfalls den Menschen zugewandte, offene Art war der Austausch mit Landrat Tobias Heilmann sehr wertvoll und geprägt von einem hohen Maß an Vertrauen. Dieser orientierte sich stets an pragmatischen Lösungen und hat die Zusammenarbeit zwischen Akteuren mit vielen Berührungspunkten auf beiden Seiten sehr einfach gemacht", sagt Oliver Meyer, der Leiter der Polizeiinspektion. "In Gedanken sind wir bei der Familie, seiner Frau, den drei Kindern und bei allen, die ihm nahestanden. Die Polizei Gifhorn trauert um eine herausragende Persönlichkeit". Um der Betroffenheit der Polizei in Gifhorn in Stadt und Landkreis Ausdruck zu verleihen, zur Würdigung der guten Zusammenarbeit und dem Landrat Tobias Heilmann ehrenvoll zu gedenken, stehen am heutigen Tag die Fahnen vor dem Dienstgebäude in Gifhorn auf Halbmast.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell