Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrten unter Beeinflussung

LK Gifhorn (ots)

Am Freitagabend verständigte ein Autofahrer die Polizei. Er fuhr zu dem Zeitpunkt durch Meinersen und hatte beobachtet, wie der Skoda vor ihm immer wieder auf die Fahrbahn für den Gegenverkehr gefahren war und beinahe zwei Unfälle verursacht hatte. Die alarmierten Beamten trafen den Fahrer des Skoda an dessen Anschrift in Leiferde an. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem 42-Jährigen ergab einen Wert von 2,93 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Bei anderen Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende wurden weitere Strafverfahren oder Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ebenfalls am Freitag händigte ein 38-Jähriger den Beamten einen ausländischen Führerschein aus. Diesen hätte der Mann umschreiben lassen müssen, dazu wäre auch eine erfolgreiche Prüfung notwendig gewesen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ebenfalls einem Strafverfahren, wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, muss sich ein 23-Jähriger stellen. Er fuhr mit seinem E-Scooter auf der Bundesstraße 4 bei Gamsen. Die Beamten stoppten die Fahrt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Gegen drei Männer im Alter von 24, 36 und 38 wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei Kontrollen zur Fahrtüchtigkeit wurden Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Allen drei Autofahrern wurde eine Blutprobe entnommen, auch sie durften die Weiterfahrt nicht antreten.

