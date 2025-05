POL-GF: Feiertag "Christi Himmelfahrt" - Verbot von Glasflaschen und für Hochprozentiges auf den Schlosswiesen

Päse/ Gifhorn (ots) - Im Landkreis Gifhorn wurden insgesamt vier Hochsitze beschädigt, die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. In der Nacht vom 02. auf den 03.05.2025 wurden bei drei Hochsitzen bei Päse die Stützfüße durchgesägt und die Hochsitze anschließend umgestoßen. Die Hochsitze befanden sich am Rand eines Waldstückes, das nördlich der Ortschaft liegt. Es grenzt an die Straße "Forstweg", in diesem ...

