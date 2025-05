Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Hochsitze beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Päse/ Gifhorn (ots)

Im Landkreis Gifhorn wurden insgesamt vier Hochsitze beschädigt, die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. In der Nacht vom 02. auf den 03.05.2025 wurden bei drei Hochsitzen bei Päse die Stützfüße durchgesägt und die Hochsitze anschließend umgestoßen. Die Hochsitze befanden sich am Rand eines Waldstückes, das nördlich der Ortschaft liegt. Es grenzt an die Straße "Forstweg", in diesem Bereich standen die Hochsitze. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Möglicherweise haben hier Landwirte oder Spazier- bzw. Gassigeher relevante Beobachtungen gemacht.

Weitere Ermittlungen wurden nach einem gemeldeten Feuer im Waldgebiet zwischen Gifhorn und Dannenbüttel aufgenommen. Eine aufmerksame Zeugin hatte am Nachmittag des 21. Mai 2025, gegen 14:30 Uhr, eine Rauchentwicklung wahrgenommen. Der Brandort befand sich abseits des Weges durch das dortige Waldgebiet, in der Verlängerung der Straße "Dannenbütteler Weg". Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde an einer mobilen Jagdkanzel ein Feuer entfacht. Dabei wurden die Räder beschädigt. Die Flammen breiteten sich in der Folge auf dem Waldboden aus und wurden von der alarmierten Feuerwehr gelöscht. Auch hier werden Zeugen gesucht, die verdächtige Personen oder Handlungen beobachtet haben.

In beiden Fällen nimmt die Polizei Gifhorn Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen. Ob ein Zusammenhang zwischen der Tat in Gifhorn und der Tat in Päse besteht, ist Teil der polizeilichen Ermittlungen.

