POL-DU: Beeck: Mann löst großen Polizeieinsatz aus

Duisburg (ots) - Nach einer Unfallflucht am 11. Februar am Kreisverkehr Wedauer Straße / Kalkweg sucht die Polizei ein verletztes Kind sowie wichtige Zeugen. An dem Dienstag gegen 15:10 Uhr soll ein weißer Ford Transit einen etwa 8 bis 9-Jährigen angefahren haben, der mit einem Roller einen Zebrastreifen überquerte. Der oder die Unbekannte am Steuer sei ...

