POL-GF: Aufmerksamer Zeuge deckt Trunkenheitsfahrt auf

Gifhorn (ots) - Am Montagabend fuhren zwei Beamte auf der Wolfsburger Straße in Gifhorn Streife. Ihnen kam dabei ein Volkswagen Tiguan entgegen, bei dessen Fahrer sie aus einem früheren Einsatz wussten, dass dieser keine Fahrerlaubnis besaß. Sie wendeten und verfolgten den Volkswagen. Als der Fahrer das Wenden bemerkte, erhöhte er augenscheinlich seine Geschwindigkeit. Auf einem Parkplatz an der Wolfsburger Straße ...

