POL-GF: Kurze Flucht

Gifhorn (ots) - Am gestrigen Sonntagvormittag wurde die Polizei Gifhorn zu einer Bankfiliale am Calberlaher Damm in Gifhorn gerufen. Dort sollten sich drei Personen aufhalten, die den Vorraum verunreinigt hatten. Die Beamten trafen am Einsatzort auf zwei Männer. In deren Umfeld lagen neben persönlichen Gegenständen auch leere Alkoholbehältnisse und benutzte ...

mehr