POL-GF: Lkw-Brand auf Bundesstraße

Zicherie (ots)

Am heutigen Morgen kam es auf der Bundesstraße 244 zu einem Lkw-Brand. Ein 54-Jähriger fuhr mit seinem Gespann auf der Bundesstraße von Brome in Richtung Süden. Kurz vor Zicherie bemerkte er Feuer am Auflieger. Der Mann stoppte die Fahrt und kuppelte den Anhänger ab. Auch einen Mitnahmestapler am Heck des Anhängers konnte er noch abladen.

Der Brand ist nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Durch das Feuer wurden der Anhänger, dessen Ladung und auch der Straßenbelag unter dem Anhänger beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf deutlich mehr als 50.000 Euro geschätzt.

Der 54-Jährige wurde leicht verletzt und per Rettungswagen ins Krankenhaus nach Wolfsburg gebracht. Nach dem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurde die Straßenmeisterei wegen der beschädigten Fahrbahn informiert.

