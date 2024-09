Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Unbekannte Täter erbeuten Bargeld und Schmuck bei Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Am gestrigen Montag (09.09.2024) ist es zwischen 10.45 Uhr und 14.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hökertwiete gekommen.

In der Abwesenheit der Bewohner drangen unbekannte Täter gewaltsam ins Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Der oder die Täter nahmen Bargeld und Schmuckgegenstände mit. Der Gesamtschaden aus Diebesgut und angerichtetem Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Kriminalpolizei in Pinneberg geführt. Hinweise über auffällige Personen oder Fahrzeuge, die sich im Tatzeitraum in der Hökertwiete oder der unmittelbaren Umgebung aufgehalten haben, werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell