POL-SE: Wedel - Gefährdung des Straßenverkehrs durch Pkw-Fahrer - Polizei sucht Zeugen oder mögliche Geschädigte

Nahe (ots) - Am Montag (09.09.2024) ist in Nahe der Diebstahl eines Motorrades festgestellt worden. Unbekannte Täter entwendeten im Lüttmoor den Einzelumbau eines Motorrades. Die Maschine hat die Farbe schwarz und auffällig silberne Anbauteile. Die Maschine mit Pinneberger Kennzeichen hat einen Neupreis von knapp 30.000 Euro. Die Tat dürfte sich in der Zeit ...

