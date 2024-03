Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 52-jähriger VW-Fahrer bei Unfall auf der BAB 24 schwer verletzt

Zarrentin (ots)

Am Montag, 25.03.2024, ereignete sich auf der BAB 24 ca. 4 km vor der Anschlussstelle Zarrentin in Fahrtrichtung Hamburg ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 15:45 Uhr befuhr der 31-jährige weißrussische Fahrer einer Sattelzugkombination die BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg. Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr der nachfolgende 52-jährige deutsche VW-Fahrer auf die vorausfahrende Sattelzugkombination auf. Bei dem Unfall wurde der 52-Jährige in seinem VW schwer verletzt und von einem Rettungshubschrauber zur weiteren medizinischen Versorgung ins Lübecker Uniklinikum geflogen. Zur Versorgung des Verletzten, Bergung des VW sowie für die Maßnahmen der Unfallaufnahme musste die BAB 24 bis ca. 18:00 Uhr in Fahrtrichtung Hamburg zeitweise komplett gesperrt werden. Der Unfallschaden wird polizeilich auf 30.000 Euro geschätzt. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

