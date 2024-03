Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vierstündgie Vollsperrung der B108 nach Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

Teterow (ots)

Am Sonntag, dem 24. März 2024 kam es gegen 13:00 Uhr auf der B 108 zwischen Laage und Teterow, in Höhe des Abzweiges Diekhof (L14), zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Der 61-jährige Fahrzeugführer eines VW Touran befuhr die B 108 aus Laage kommend in Richtung Teterow und kam mit dem Fahrzeug in die Fahrbahnmitte, sodass es zum Zusammenstoß mit der ihm entgegenkommenden 41-jährigen Fahrzeugführerin eines Ford Mustang kam. Die Fahrzeugführerin des Ford wurde bei dem Unfall schwer-, ihr 13-jähriger Sohn leichtverletzt. Auch der Fahrzeugführer des VW Touran sowie seine Beifahrerin wurden leicht-, das 12-jährige Enkelkind hingegen schwerverletzt. Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Unfallaufnahme musste die B 108 für vier Stunden gesperrt werden. Zur Ermittlung der Unfallursache, bei der nach erster Äußerung ein Sekundenschlaf berücksichtigt wird, kam ein Mitarbeiter der Dekra zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro. gefertigt: Julius Kläre Polizeihauptmeister Polizeihauptrevier Güstrow verantwortlich: Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

