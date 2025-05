Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallverursacher flüchtet

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein erheblicher Schaden entstanden ist. Am Morgen des gestrigen Sonntags meldete sich die Geschädigte bei der Polizei Gifhorn. Über Nacht war ein Unbekannter mit ihrem geparkten Auto zusammengestoßen. Ihren weißen Toyota Yaris hatte die Frau ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Swinemünder Straße, in Höhe der Hausnummer 1, geparkt. Zum Unfall kam es zwischen Samstagabend, 20:30 Uhr, und Sonntagmorgen, 05:00 Uhr. Der Verursacher hatte nach dem Zusammenstoß weder eine Nachricht hinterlassen noch die Polizei informiert. Der Toyota wurde an der linken Front erheblich beschädigt: Die Frontstoßstange wurde teils herausgerissen und der dahinter befindliche Kotflügel wurde stark eingedrückt. Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass das verursachende Fahrzeug am Heck beschädigt sein müsste. Hinweise zum flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

