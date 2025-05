Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Schnell geklaut, teuer verloren - Präventionstipps gegen Diebstahl

Wittingen und Meine (ots)

Die Polizeien in Wittingen und Meine ermitteln aktuell nach Diebstählen. Am vergangenen Sonntag wurde einem 49-Jährigen in Wittingen das E-Bike gestohlen. Der Mann hatte lediglich das Vorderrad an einem Fahrradständer angeschlossen. Dies nutzten Unbekannte aus und demontierten vor der Wegnahme das Rad von der Gabel. In Schwülper wurden am Montagabend ein weiteres E-Bike und ein E-Scooter entwendet. Während das E-Bike nicht an einen Gegenstand angeschlossen wurde, hatte der Eigentümer des E-Scooters zur Sicherung ein verhältnismäßig leicht zu überwindendes Schloss benutzt.

Auch wenn kein Schloss eine absolute Sicherheit bietet, gibt es wichtige Tipps gegen Diebstahl:

- Bevorzugen Sie gut beleuchtete, öffentlich einsehbare Orte. Vermeiden Sie abgelegene oder schlecht einsehbare Bereiche. - Verwenden Sie stabile und zertifizierte Schlösser. Ein zweites Schloss verlängert zudem die Zeit, die ein Dieb zum Aufbruch benötigt - das kann abschreckend wirken. - Schließen Sie Ihr Fahrzeug stets an festen Gegenständen wie Fahrradständern, Laternen oder Geländern an - auch in vermeintlich sicheren Bereichen wie Hinterhöfen oder Tiefgaragen. Nutzen Sie dazu nicht demontierbare Teile wie den Rahmen eines Fahrrads. Prüfen Sie auch, ob der feste Gegenstand intakt ist.

Viele E-Bikes lassen sich mit GPS-Trackern ausstatten. Im Falle eines Diebstahls erhöht dies die Chance, das Rad wiederzufinden und den Täter zu ermitteln. Eine Versicherung kann im Ernstfall den finanziellen Schaden ausgleichen. Prüfen Sie, ob Ihre Hausratversicherung den Diebstahl abdeckt.

