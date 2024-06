Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Start der Fußball-EM 2024 in Deutschland

Präsidialbereich (ots)

Heute Abend (14.06.2024) um 21:00 Uhr beginnt mit dem Eröffnungsspiel in München die 17. Fußball-Europameisterschaft. In den nächsten vier Wochen treffen die 24 qualifizierten Mannschaften in 51 Partien in zehn Stadien in der Bundesrepublik aufeinander. Das Finale findet am 14. Juli in Berlin statt.

Auch wenn sich im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz kein Spielort befindet, wollen wir mit Ihnen eine friedliche und sichere Europameisterschaft erleben. Beachten Sie daher bitte die nachfolgenden Hinweise Ihrer Polizei:

Public-Viewing

An den Spieltagen der EM wird es mit Sicherheit nicht nur in den Stadien, sondern auch in den Innenstädten voll. Wie bei sportlichen Großereignissen üblich, wird es während der Fußballeuropameisterschaft auch zahlreiche Angebote für Fans geben, die Spiele gemeinsam vor dem Bildschirm zu erleben. Für eine friedliche Europameisterschaft sind ein gegenseitiges Verständnis sowie ein gewisses Maß an Rücksichtnahme aller Fußballbegeisterten erforderlich. Das Feiern nach einem Sieg der jeweiligen Fans darf nicht zu Beeinträchtigungen und Störungen von anderen führen.

Autokorsos

Wer mit seinem Fahrzeug an einem Autokorso teilnimmt, hat nicht automatisch Vorfahrt. Auch in Feierlaune und bei Schrittgeschwindigkeit gelten die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung. Alkohol am Steuer und das Überfahren von roten Ampeln stellen Ordnungswidrigkeiten oder gar Straftaten dar. Verboten ist zudem:

- das Sitzen auf dem Autodach

- das Stehen in Fahrzeugen (Cabriolet, etc.)

- das Zufahren auf einzelne Personen oder Personengruppen

- das Hinauslehnen des Körpers aus den Seitenfenstern/dem Schiebedach

- das Einfahren in Bereiche, in denen Fußgängerverkehr herrscht.

Für die Sicherheit aller im Straßenverkehr wird die Polizei die Einhaltung der Verkehrsregeln überwachen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.

Wir wünschen den Fußballfans schöne und spannende Fußballspiele und uns allen eine friedliche Europameisterschaft.

