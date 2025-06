Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Drei Verletzte nach Unfall mit vier Fahrzeugen

Gifhorn (ots)

Für Verkehrsbehinderungen sorgte am frühen gestrigen Abend ein Verkehrsunfall auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr eine 37-Jährige mit ihrem Opel Mokka auf der Braunschweiger Straße in Richtung Süden. Mit in dem Auto saß ihre einjährige Tochter. Nach dem Überqueren der Kreuzung mit der Alfred-Bessler-Straße / Sonnenweg musste die 37-Jährige verkehrsbedingt stark abbremsen. Hinter dem Opel fuhr der Ehemann der Frau, ein 40-Jähriger, mit einem 3er BMW. In diesem befand sich auch das gemeinsame neunjährige Kind. Der Mann konnte noch rechtzeitig bremsen. Dies gelang dem 42-jährigen Fahrer eines dahinterfahrenden Land Rover jedoch nicht mehr: Er fuhr auf den BMW auf, woraufhin dieser auf den Opel geschoben wurde. Gegen das Heck des Land Rover prallte schließlich noch ein Skoda Octavia. In diesem befand sich die 57-jährige Fahrerin.

Durch den Unfall wurde die 37-Jährige am Rücken verletzt. Sie wurde zusammen mit ihrem einjährigen Kind - dieses vorsorglich - ins Krankenhaus gebracht. Auch ihr Mann, der 40-Jährige, und der Fahrer des Land Rover wurden leicht verletzt. Die jeweiligen Fahrzeuge wurden beschädigt, waren jedoch noch fahrbereit.

Im Einsatz waren drei Einsatzfahrzeuge der Polizei, vier Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der nach Süden führende Fahrstreifen der Braunschweiger Straße zwischen der genannten Kreuzung und der Einfahrt zum anliegenden ALDI-Markt gesperrt.

