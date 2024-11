Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Wohnhaus

Warendorf (ots)

Am Montag (25.11.2024) in der Zeit von von 8.20 bis 13.10 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnhaus an der Straße Büren in Drensteinfurt. Hier entwendeten sie einen Tresor. Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen in der Umgebung geben? Wer hat den Einbruch beobachtet oder Täter gesehen? Melden Sie sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell