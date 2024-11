Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Einbruch in Neubau eines Gymnasiums

Warendorf (ots)

In der Zeit von Freitag (22.11.2024) 16.00 Uhr bis Montag (25.11.2024) 6.00 Uhr, brachen Täter in den Neubau des Schulgebäudes an der August-Winkhaus-Straße in Telgte ein. Die Diebe entwendeten Werkzeuge und Baumaterialien. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizei in Warendorf zu melden (Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de).

