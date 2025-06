Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschädigter verfolgt Unfallverursacherin zu Fuß

Weyhausen (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Unfall, bei dem ein Geschädigter zu Fuß das Auto der Verursacherin verfolgte, wurde gestern Nachmittag die Polizei in Weyhausen gerufen. Der Reihe nach: Eine 40-Jährige fuhr mit ihrem Seat Ibiza auf der Bundesstraße 188 von Osloß nach Weyhausen. Am Ortseingang übersah sie, möglicherweise aufgrund von Ablenkung, den Rückstau an der Ampelkreuzung Gifhorner Straße / Bokensdorfer Straße. Sie prallte auf das Heck eines stehenden Renault Mégane. Dieser wurde auf einen davorstehenden Skoda Kodiaq geschoben. Der Fahrer des Renaults, ein 48-Jähriger, stieg daraufhin aus seinem Auto und sprach die 40-Jährige an. Diese fuhr plötzlich los und setzte ihre Fahrt in Richtung Ortsmitte fort. Sie musste jedoch an der nächsten Ampel halten. Der 48-Jährige lief dem Auto nach, konnte es tatsächlich einholen und den Zündschlüssel abziehen. In der Zwischenzeit hatte der Fahrer des Skoda die Polizei gerufen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die 40-Jährige mit 3,4 Promille erheblich alkoholisiert war. Im Auto saßen außerdem zwei Kinder, eines davon ohne den erforderlichen Kindersitz. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Gegen sie wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der 48-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell