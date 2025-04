LPI-SHL: Hecke in Flammen

Meiningen (ots) - In der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmittag drangen bislang unbekannte Täter in eine Garage in der Straße "Am Dietrich" in Meiningen ein. Sie entwendeten das darin befindliche Moped samt Schloss und Helm. Da sich vermutlich kein Kraftstoff mehr im Tank befand, ließen die Unbekannten das Moped ein Stück entfernt in der Straße zurück und flüchteten mit dem Helm und dem Schloss in unbekannte Richtung. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. ...

