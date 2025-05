Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brennender PKW - Zeugen gesucht

Rheinzabern (ots)

Ein brennendes Fahrzeug war in der Nacht auf Dienstag, den 13.05.2025, Auslöser eines Polizeieinsatzes in der Ortsgemeinde Rheinzabern. Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 01:30 Uhr ein In den Tongruben abgestellter PKW in Brand und wurde dabei stark beschädigt.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich derzeit auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag belaufen. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth, unter der Rufnummer 07271-92210, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch direkt per E-Mail, unter KILandau.K41@polizei.rlp.de, an die Kriminalpolizei Landau übermittelt werden.

