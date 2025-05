Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unfall zwischen Fahrradfahrer und Kind - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Im Nachgang wurde der Polizei Landau ein Unfall gemeldet, welcher sich am 12.05.2025 gegen 07:40 Uhr ereignet haben soll. Hiernach habe ein 37-jähriger Fahrradfahrer die Bismarckstraße befahren und wollte nach rechts in den Marienring abbiegen. Hierbei übersah er ein 10-jähriges Kind, welches gerade bei grüner Fußgängerampel den Marienring kreuzte. Bei der folgenden Kollision wurde das Kind leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. Da der Unfall erst im Nachgang gemeldet wurde, konnten vor Ort keine weiteren Zeugen zum Unfallhergang durch die Polizei befragt werden. Daher bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

