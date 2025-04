Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Rettungsringe an Braker Kaje in die Weser geworfen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 22. April 2025, gegen 8:10 Uhr, stellte eine Zeugin fest, dass fünf Rettungsringe, welche an der Brake Kaje für Notfälle zur Verfügung stehen, durch unbekannte Personen entfernt und zum Teil in die Weser geworfen wurden.

Beamte der Polizei Brake stellten zwei Rettungsringe in der Weser fest. Diese konnten an der Kaje wieder an ihren vorgesehenen Halterungen für etwaige Notfälle bereitgestellt werden.

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen der Beeinträchtigung von Nothilfemitteln auf.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf circa 300 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401-935-0 zu melden.

