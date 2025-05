Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Geparkte Fahrzeuge angegangen - Geschädigte gesucht

Landau (ots)

Am 13.05.2025 wurden der Polizei Landau gegen 03:05 Uhr zwei Personen gemeldet, welche im Bereich der Martin-Luther-Straße in Landau versuchten, in geparkte Fahrzeuge zu gelangen. Hierbei überprüften diese, ob die Fahrzeuge verschlossen waren, indem sie an den Türgriffen rüttelten. Ziel dürfte gewesen sein, Bargeld und Gegenstände aus unverschlossenen Fahrzeugen zu entwenden. Die beiden Personen (25 Jahre und 34 Jahre alt) konnten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen kontrolliert und eine Identitätsfeststellung unterzogen werden. Bei einer Durchsuchung des 34Jährigen konnte zudem eine nicht erlaubte Menge Cannabis sowie eine geringe Menge Psilocybin-Pilze aufgefunden und sichergestellt werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Etwaige Geschädigte werden gebeten, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell