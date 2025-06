Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand eines Holzanbaus

Fulda (ots)

Dirlos. Am Sonntag (29.06.), gegen 8.50 Uhr, kam es in der Steinstraße im Ortsteil Dirlos zum Brand einer Holzanbaus an einem Mehrfamilienhaus.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte es im Bereich des an das Wohnhaus anschließenden Gebäudes. Die Feuerwehren Künzell und weiterer sechs Ortsteile begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Durch den Brand entstand sowohl an dem Anbau als auch am Wohnhaus Sachschaden von schätzungsweisen 150.000 Euro. Personen wurden keine verletzt.

Eine Wohnung ist aktuell unbewohnbar.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist aktuell noch unklar und Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell