POL-GT: Verkehrsunfall in Halle zwischen Motorrad und PKW; eine Person verletzt

Halle (Westf.) (UK)- Am Samstag um 17:22 Uhr ereignete sich in 33790 Halle an der Einmündung der Eggeberger Straße zur Theenhausener Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer sich schwer verletzte. Nach dem aktuellen Kenntnisstand befuhr eine 39-jährige PKW - Fahrerin (mit zwei weiteren Personen im PKW Mercedes CLA befindlich) die Theenhausener Straße von Halle kommend in Fahrtrichtung Werther und beabsichtigte in Höhe der Eggeberger Straße in diese nach links abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 46-jähriger Motorradfahrer (Yamaha RN 70; allein auf dem Motorrad) die Theenhausener Straße in entgegengesetzter Richtung (Rtg Halle). Während des Abbiegevorgangs übersieht die PKW - Fahrerin das Motorrad und es kommt zu einen Zusammenstoß; das Motorrad kommt zu Fall. Der Fahrer verletzte sich schwer und wurde mittels eines Rettungswagens in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Die Mercedesinsassen verletzen sich nicht. Der Sachschaden wird aktuell mit 15.000EUR beziffert. Das Krad wurde nicht mehr fahrbereit geborgen und abgeschleppt. Der PKW blieb fahrbereit. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Kreuzung komplett gesperrt; der Verkehr wurde weiträumig abgeleitet. Mögliche Zeugen, deren Personalien noch nicht erhoben wurden, können sich bei der Polizei Gütersloh (05241-8690) melden.

