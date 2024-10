LPI-EF: Zeugenaufruf nach Körperverletzung in Erfurt

Erfurt (ots) - In Erfurt wurde Dienstagabend ein dreijähriges Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 61-Jähriger war gegen 17:45 Uhr mit seinem Hyundai in der Nordhäuser Straße unterwegs gewesen, als ein drei Jahre alter Junge plötzlich bei Rot auf die Straße lief. Der Autofahrer erfasste das Kind, wobei es stürzte und sich verletzte. Durch den Rettungsdienst musste der Junge in ein Krankenhaus gebracht ...

