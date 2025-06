Polizei Gütersloh

POL-GT: Handtaschenräuber scheitert und wird auf frischer Tat ertappt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Freitagmorgen (06.06., 07.40 Uhr) versuchte ein 35-jähriger Gütersloher die Handtasche einer 37-jährigen Frau zu rauben, welche an einer Bushaltestelle an der Avenwedder Straße stand. Der Gütersloher riss an der Tasche, welche die Frau mit einem Gurt quer über dem Oberkörper trug. Erst nachdem er einen Griff der Tasche abgerissen hatte, rannte er davon. Die 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Den Angaben nach schubste er vor der Tat eine weitere Frau an der Bushaltestelle.

An der Avenwedder Straße konnte der Mann in Höhe des Buchenwegs durch die Polizei angetroffen werden. Er war stark alkoholisiert und wurde zur Wache gefahren. Dort wurde ihm eine Blutprobe abgenommen. Aufgrund seiner Gesamtverfassung wurde der Gütersloher am Freitagmittag in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

