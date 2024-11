Polizei Dortmund

POL-DO: Geldautomatensprengung in Bochum-Grumme

Dortmund (ots)

Polizeipräsidium Dortmund 12. November 2024 PRESSESTELLE Markgrafenstraße 102, 44139 Dortmund, Tel.: 0231/132 1020 26, Fax 132 1027 u. -1028 P R E S S E M E L D U N G 12.11.2024, 3:40 Uhr Dortmund Geldautomatensprengung in Bochum-Grumme

Lfd. Nr.: 1010

Unbekannte haben in der Nacht vom 11.11. auf den 12.11. einen Geldautomaten an der Josephinenstr. 42 in Bochum-Grumme gesprengt. Die Täter lösten gegen 02:50 Uhr einen Sprengsatz aus und beschädigten damit den Vorraum der Sparkasse, sowie die dort aufgestellten Geldautomaten. Am Gebäude entstand Sachschaden. Im Objekt befinden sich keine Wohnungen, Personen wurden durch die Sprengung nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Die Dortmunder Polizei leitet den Einsatz. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Dortmund hat die Ermittlungen aufgenommen und sichert am Tatort Spuren. Erkenntnisse zur Höhe der Tatbeute sind derzeit nicht möglich. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu Tatverdächtigen oder möglichen Fluchtfahrzeugen machen können, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst des PP Dortmund unter der 0231/132-7441. Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte ab 6:30 Uhr an die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Dortmund.

