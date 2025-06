Polizei Gütersloh

POL-GT: Geschwindigkeitskontrollen auf dem Westring in Höhe der ausgefallenen Ampelanlage

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Aufgrund einer ausgefallenen Ampelanlage ist die Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Westring (B61) in Höhe der Diekstraße derzeit auf 30 km/h abgesenkt. Insbesondere zu den Schulanfangs- und Endzeiten sind in diesem Bereich sehr viele Schülerinnen und Schüler unterwegs, welche den Westring queren. Seitdem der Ausfall bekannt ist, ist die Polizei im Rahmen der Möglichkeiten insbesondere zur Schulanfangszeit in dem Bereich präsent.

Am Freitag (06.06., 07.15 Uhr - 12.30 Uhr) wurden neben der Schulwegsicherung auch Geschwindigkeitsmessungen in Fahrtrichtung Rheda-Wiedenbrück durchgeführt. 1018 Verkehrsteilnehmer waren in dem Kontrollzeitraum in dem Bereich deutlich schneller als mit den erlaubten 30 km/h unterwegs. Insgesamt befuhren in der Zeit 3668 Verkehrsteilnehmer den Westring in Richtung Rheda-Wiedenbrück. Somit war jeder dritte Verkehrsteilnehmer zu schnell. Auch zu der Zeit, als sich dort vermehrt Kinder auf ihrem Schulweg befanden. Gegen 299 der zu schnell gefahrenen Auto- und Lkw-Fahrer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. 11 Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen, da sie die erlaubten 30km/h um mehr als 31 km/h überschritten. Alle anderen werden ein Verwarngeld zahlen müssen. Gemessen wurden auch Pkw- und Lkw-Fahrer, welche sich auf den Links- und Rechtsabbiegespuren befanden.

Besonders schnell war ein Gütersloher BMW-Fahrer unterwegs. Er fuhr 84km/h in dem Bereich. Gegen ihn wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dafür ist ein Bußgeld in Höhe von 1120 Euro vorgesehen, ein zweimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte im Fahreignungsregister.

