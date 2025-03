Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Freie Plätze - Seminar "Fit im Auto"

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In Kooperation mit ortsansässigen Fahrschulen und der Verkehrswacht Hildesheim bietet der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Hildesheim, Polizeihauptkommissar Christian Koplin, wieder das Seminar "Fit im Auto" an.

Interessierte Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren erlangen in einem theoretischen Teil verkehrsrechtliche Hinweise und können im Anschluss ihre kognitiven und motorischen Fähigkeiten beim Autofahren testen. Die Veranstaltung findet am 26.03.2025 von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr in Hildesheim statt.

Anmeldungen sind ab sofort unter der E-Mail-Adresse christian.koplin@polizei.niedersachsen.de oder unter der Telefonnummer 05121/939-109 möglich.

Herr Koplin bietet in diesem Jahr drei weitere Seminartermine "Fit im Auto" an. Bürgerinnen und Bürger, die am 26.03.2025 verhindert sind, jedoch gerne an einem Seminar teilnehmen möchten, können sich den 25.06, den 24.09. oder den 22.10.2025 freihalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell